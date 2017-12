Kabinet maakt werk van aanpak belastingontwijking met multilateraal verdrag

Het kabinet heeft vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd ter goedkeuring van een multilateraal verdrag tegen internationale belastingontwijking. Met dit verdrag kan Nederland in één keer met ruim veertig landen antimisbruikbepalingen opnemen in belastingverdragen.

“De aanpak van belastingontwijking heeft mijn hoogste prioriteit. Dit verdrag is een heel effectief middel om in één keer afspraken met een grote groep landen te maken om belastingontwijking te voorkomen. Dat Nederland hierin ambitieus is blijkt uit dat wij aantoonbaar hebben besloten om meer antimisbruikbepalingen op te nemen dan veel andere landen”, aldus staatssecretaris Snel van Financiën.

Belastingverdragen zijn bedoeld om dubbele belasting te voorkomen voor burgers en bedrijven maar ook om te voorkomen dat er helemaal geen belasting wordt betaald. Het komt echter voor dat belastingverdragen worden gebruikt om op kunstmatige wijze belasting te ontwijken. Door het nieuwe verdrag moet dit laatste worden voorkomen.

Oneigenlijk gebruik

Het kabinet wil samen met de landen waarmee bilaterale belastingverdragen zijn afgesloten voorkomen dat het uitgebreide netwerk van Nederlandse belastingverdragen op oneigenlijke wijze wordt gebruikt, bijvoorbeeld door lege brievenbusfirma’s. Dit multilateraal verdrag geeft landen een instrumentarium om hiertegen op te treden.

Het verdrag maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun wederzijdse belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor nieuwe onderhandelingen nodig zijn. Ook bevat het verdrag maatregelen om conflicten over de uitleg van belastingverdragen sneller op te lossen.

De verwachting is dat de komende jaren nog meer verdragen kunnen worden aangepast. Dit hangt er vanaf hoeveel andere landen het multilateraal verdrag zullen ratificeren.

Het multilateraal verdrag is een van de uitkomsten van het zogeheten BEPS-project tegen belastingontwijking. Het project is gestart door de OESO/G20, maar er doen ook veel landen mee die niet lid zijn van de OESO. Het project is namelijk ook gunstig voor bijvoorbeeld ontwikkelingslanden, omdat zij daarmee instrumenten krijgen om belastingontwijking aan te pakken.

Meer antimisbruikbepalingen dan andere landen

De Nederlandse inzet om belastingontwijking met dit verdrag aan te pakken gaat verder dan die van veel andere landen, blijkt uit documenten die bij de OESO zijn gepubliceerd. Nederland heeft namelijk aangegeven meer antimisbruikmaatregelen via het verdrag te willen implementeren dan de meeste andere landen. De belangrijkste antimisbruikbepalingen worden wel (als minimumstandaard) door alle verdragspartners geaccepteerd.

Voordat het multilateraal verdrag doorwerkt in de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten moet het parlement hier nog mee instemmen. Ook moeten de landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten instemmen met de aanpassingen van dat verdrag.