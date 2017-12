Paleis Soestdijk overgedragen aan nieuwe eigenaar

De nieuwe eigenaar gaat Soestdijk onder het motto ‘Made by Holland’ ontwikkelen tot een platform voor innovatie en een podium voor excellente prestaties van ondernemend Nederland. Ook rondleidingen, evenementen, culturele activiteiten en zakelijke bijeenkomsten maken onderdeel uit van de nieuwe programmering. In en rond het paleis komen een hotel, horecavoorzieningen en overige publieks- en verblijfsfuncties. Het publiek blijft er welkom.

Meer dan 350 jaar historie

In 1650 werd het corps de logis, het middelste deel van het huidige paleis, gebouwd als particulier jachthuis en buitenverblijf van de burgemeester van Amsterdam. Daarna kwam Soestdijk in handen van de Oranjes en sinds 1971 is het Rijksvastgoedbedrijf eigenaar en beheerder van het paleis. Nadat in 2004 het paleis zijn functie als woon- en werkpaleis voor de Oranjes verloor, heeft het Rijksvastgoedbedrijf het paleis en de tuin opengesteld voor publiek en is ervaring opgedaan met een veelheid aan activiteiten.

Nu, meer dan 350 jaar later, is de cirkel rond en komt het landgoed weer in particuliere handen.