Bedrijfsleven bereid zonder subsidie windpark op zee te bouwen

Het bedrijfsleven is bereid om zonder subsidie het windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) te gaan bouwen en exploiteren. Marktpartijen konden hun aanvraag voor de vergunning uiterlijk vandaag bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat indienen. De komende maanden worden de ingediende aanvragen beoordeeld en wordt de partij met het beste plan als winnaar aangewezen. Dit windpark op de Noordzee moet vanaf 2022 één miljoen huishoudens van duurzaam opgewekte elektriciteit gaan voorzien.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat: “Dit is goed nieuws voor de energietransitie. Er vanuit gaande dat dit beoordelingsproces tot een winnaar leidt, wordt er zonder subsidie een windpark op zee gebouwd. Dat is een doorbraak. Het toont bovendien aan dat we de kosten voor de energietransitie beperkt kunnen houden als we zaken slim aanpakken en de markt en overheid goed samenwerken.”

Selectie winnaar

De kostprijs voor wind op zee is de afgelopen jaren, mede door de Nederlandse aanpak, spectaculair gedaald. In overleg met marktpartijen is daarom besloten voor de kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) een procedure zonder subsidie open te stellen. Bij meerdere aanvragen wordt de partij met het beste voorstel als winnaar aangewezen, waarbij onder meer gekeken wordt naar een tijdige realisatie van het windpark, de hoeveelheid geproduceerde energie en goede risicobeheersing. De winnaar krijgt voor de duur van 30 jaar een vergunning voor het windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid). Het windenergiepark krijgt een capaciteit van circa 700 MW en moet in 2022 gereed zijn.

Eerdere winnaars

Tot 2023 wordt in Nederland hard gewerkt aan de aanleg van vijf windparken die, tezamen met de reeds bestaande windparken, een totaal vermogen van ruim 4.500 MW hebben en daarmee behoren tot de grootste ter wereld. In 2016 werd de vergunning voor de kavels I en II van windenergiepark Borssele gewonnen door Ørsted, en de kavels III en IV door een consortium bestaande uit Eneco, Diamond Generating Europe, Shell en Van Oord. Met deze grote windparken dragen we veel bij aan de energietransitie. Ze hebben voldoende capaciteit om miljoenen huishoudens van duurzaam opgewekte stroom te voorzien. Tegelijkertijd voelen andere groene energie technieken de druk om ook snel goedkoper te worden.

Innovatiekavel

Van 2 tot en met 18 januari loopt nog een andere vergunningsprocedure; voor de ontwikkeling van Kavel V van het windenergiepark Borssele. Dit is een kavel waar innovatie en het testen van nieuwe technologie centraal staat.