Laagste werkloosheid in 8 jaar

Bijna 8,7 miljoen Nederlanders hebben een baan. Daarmee is nu een recordaantal mensen aan de slag. Nooit eerder waren er zoveel mensen aan het werk als in de maand november. Vooral veel 45-plussers zijn aan de slag gekomen. Het aantal werklozen is voor het eerst sinds augustus 2009 onder de 400.000 gekomen. Daarmee is de werkloosheid op het laagste punt in 8 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en UWV.

De werkloosheid is het afgelopen jaar met ruim 100.000 fors gedaald, van 499.000 vorig jaar naar 397.000 nu. Er zijn nu ruim 300.000 werklozen minder dan tijdens de piek van de werkloosheid in februari 2014; toen hadden bijna 700.000 mensen geen werk. Het Centraal Plan Bureau verwacht in de december-raming volgend jaar een verdere daling, naar gemiddeld 360.000 werklozen. De jeugdwerkloosheid is nu voor het eerst lager dan voor de crisis. Vooral veel jonge vrouwen vonden een baan.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt van mooie cijfers: ,,Nooit eerder waren er zoveel mensen aan het werk. Prachtig voor alle mensen die dit jaar een baan hebben gekregen. En ook hoopvol voor hen die nog op zoek zijn. De economie groeit flink, er zijn steeds meer banen. Ik hoop dat er de komende tijd nog veel meer mensen aan het werk komen.’’

Meer werk. En werken moet meer lonen, vindt Koolmees. ,,Daar wil ik mij de komende jaren sterk voor maken.’’

Voor de tiende maand op rij daalde het aantal uitkeringen, vooral in de bouw. Daar nam het aantal uitkeringen het afgelopen jaar met maar liefst 44% af. Het UWV verstrekte in november 337.000 ww-uitkeringen.