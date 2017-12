Benoeming lid College procureurs-generaal OM

De heer mr. G.T. (Theo) Hofstee wordt lid van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM). De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De benoeming gaat in per 1 februari 2018.

De heer Hofstee (1957) werkt sinds 1987 voor het OM. Hij is begonnen bij het parket Amsterdam en is op dit moment hoofdofficier van justitie bij het parket Amsterdam. Eerder was hij onder meer plaatsvervangend hoofdofficier in Utrecht, hoofdofficier in Breda en hoofdofficier in Den Haag.

De heer Hofstee volgt oud procureur-generaal mr. A.H. van Wijk op, die 1 november 2017 bestuursvoorzitter van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is geworden.