Minister-president bezoekt bondskanselier Kurz in Wenen

Op uitnodiging van bondskanselier Kurz van Oostenrijk is minister-president Rutte op 1 januari 2018 aanwezig bij het Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker in de Musikverein in Wenen. Na afloop van het concert spreken minister-president Rutte en bondskanselier Kurz tijdens een werklunch over actuele onderwerpen binnen de EU, waaronder migratie, de monetaire unie en het voorzitterschap van Oostenrijk van de Raad van de Europese Unie in de tweede helft van 2018.