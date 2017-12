Wat verandert er per 1 januari 2018 bij OCW?

Met ingang van 1 januari 2018 gaat een aantal wijzigingen in, waar met name wetenschappers, bedrijven, scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Hieronder een overzicht:

Samenwerkingsschool

Vanaf 1 januari 2018 wordt het makkelijker voor openbare en bijzondere basisscholen om te fuseren tot een samenwerkingsschool. Dit is een pragmatische oplossing voor scholen in gebieden waar het aantal leerlingen afneemt. Er blijft een school beschikbaar én leerlingen krijgen onderwijs dat bij hun identiteit past.

Toekomstbestendig onderwijsaanbod

Vanaf 1 januari 2018 wordt het eenvoudiger om basisscholen om te zetten van openbaar naar bijzonder onderwijs of andersom. Ook wordt het makkelijker een school binnen de gemeentegrenzen te verplaatsen. Door deze maatregelen kunnen schoolbesturen beter samenwerken in de regio, iets wat van groot belang is in gebieden met teruglopende leerlingenaantallen.

Rekentoets telt dit jaar ook op het vwo niet meer mee

De rekentoets wordt in het huidige schooljaar (2017-2018) wel afgenomen maar telt niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De wijziging heeft alleen effect voor het vwo. Voor leerlingen in het havo, vmbo en mbo telde de toets al niet mee.

Aanmelddatum MBO 1 april

Wie zich wil aanmelden voor een mbo-opleiding, moet dit uiterlijk op 1 april voor het nieuwe studiejaar doen. Dit geldt voor het eerst voor het komende studiejaar (2018-2019). Voor komend studiejaar moet een student zich dus uiterlijk op 1 april 2018 hebben aangemeld. Alleen dan hebben ze recht op toelating voor de opleiding van hun keuze. Als een student zich niet op 1 april heeft aangemeld, dan kan de mbo-instelling hem weigeren. Op tijd aanmelden is dus van groot belang. Na aanmelding kan een student zijn opleidingskeuze nog wijzigen.

Nieuwe tranche Regionaal Investeringsfonds

Ook in 2018 is er weer een nieuwe aanvraagronde voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Bedrijven die samen met mbo-instellingen willen investeren in innovatief beroepsonderwijs kunnen een aanvraag indienen. Minister Van Engelshoven stelt voor 2018 € 25 miljoen beschikbaar voor het investeringsfonds.

Nieuwe opleiding in hoger onderwijs

Naast de bachelor en de master komt er per 2018 een nieuwe zelfstandige opleiding in het hoger onderwijs: de associate degree. Dit is een 2-jarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs, bij uitstek geschikt voor mbo-4-gediplomeerden die wel willen doorstuderen maar die af zien van een 4-jarige hbo-bacheloropleiding. Ook biedt de associate degree kansen voor op- en omscholing van volwassenen en werkenden in het kader van leven lang leren. De 150 nieuwe associate degree-opleidingen kunnen worden gevolgd bij 22 verschillende bekostigde hogescholen. Daarnaast gaan er ruim 60 associate degree-opleidingen van start bij niet-bekostigde hogescholen.

Inperking lastendruk bij kwaliteitskeuring hoger onderwijs

Bij het toetsen van de kwaliteit van hogescholen en universiteiten ervaren deze onderwijsinstellingen veel overbodige administratieve lastendruk. Eens per 6 jaar worden zij voor hun accreditatie onder de loep genomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) waarbij instellingen soms documentatie opbouwen die kan oplopen tot 60 ordners. Via een proef wil minister Van Engelshoven bekijken hoe die lastendruk omlaag kan. Onderwijsinstellingen die meedoen aan de proef worden ten opzichten van de huidige situatie beoordeeld op de helft van het aantal NVAO-criteria. De inschrijving voor deze proef gaat januari 2018 open. Na een voorbereidingsperiode gaat de proef vanaf 1 september 2018 van start.

Eerste Stevinpremies

In 2018 worden voor het eerst de Stevinpremies uitgereikt aan twee wetenschappers die met hun onderzoek grote maatschappelijke of economische impact hebben gehad. Zij krijgen 2,5 miljoen euro. De prijs kan worden uitgereikt aan wetenschappers in alle wetenschapsgebieden.