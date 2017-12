Woninginbraken afgelopen jaar opnieuw met 10% gedaald

Het aantal woninginbraken is het afgelopen jaar opnieuw afgenomen. In de eerste elf maanden van 2017 vond 10% minder woninginbraken plaats ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Deze daling heeft zich in de afgelopen jaren doorgezet. Waar in 2012 nog in circa 92.000 woningen werd ingebroken, lijkt dat aantal dit jaar zelfs onder de 50.000 te blijven. Dat maakte minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag op basis van aangiftes bekend bij de afsluiting van de Nationale Inbraak Preventieweken in Ypenburg.