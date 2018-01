Nederlanders vaak onvoorbereid op reis

Nederlanders reisden het afgelopen jaar veelvuldig naar het buitenland, maar deden dat vaak zonder zich goed te hebben voorbereid. Dat blijkt uit onderzoek van NBTC-NIPO Research, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In dat onderzoek gaf 70 procent van de ondervraagden aan zich niet te hebben voorbereid op hun reis. Ze wonnen geen informatie in over bijvoorbeeld benodigde reisdocumenten, de veiligheidssituatie, benodigde vaccinaties of lokale wetten, regels en gebruiken.

Voorkom verrassingen

Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken roept daarom Nederlandse reizigers met klem op zich goed te informeren over hun bestemming, om niet voor vervelende verrassingen te komen te staan. ‘Een goede voorbereiding is het halve werk. Ja het kost, zeker met de wat exotischer bestemmingen, even tijd. Maar het is belangrijk dat iedereen die naar het buitenland vertrekt voor vakantie of zakenreis, ook gezond en wel weer thuiskomt’, zegt Zijlstra. De minister opent vandaag de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht om mensen bewust te maken van het belang van goede reisvoorbereiding.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat terreurdreiging het meest doorslaggevend is voor Nederlanders bij de keuze voor een veilige vakantiebestemming. Pas daarna volgen gezondheid, criminaliteit, de politieke situatie, het risico op natuurgeweld en het risico op verkeersongelukken.

Reisadvies

Voor 6 procent van de buitenlandse vakanties (1,1 miljoen vakanties) hebben Nederlanders het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken geraadpleegd. Vakantiegangers deden dit vooral voor reisbestemmingen die in het nieuws waren vanwege onrust of terreurdreiging. Het land waarvoor het reisadvies vorig jaar het vaakst geraadpleegd werd was Turkije, gevolgd door de VS.

Buitenlandse Zaken staat klaar

Als Nederlanders in het buitenland toch in de problemen komen, dan staat Buitenlandse Zaken altijd voor ze klaar. Dat er vanuit reizigers behoefte is aan de dienstverlening van het ministerie blijkt wel uit de cijfers van het afgelopen jaar. Zo had Buitenlandse Zaken in 2017 meer dan 700.000 directe contacten met klanten via het 24/7 BZ Contactcenter en telden de online reisadviezen 2,4 miljoen unieke bezoekers. De BZ reisapp is inmiddels door meer dan 200.000 mensen gedownload.

In 2017 stond het ministerie bovendien 2.300 Nederlanders in serieuze problemen bij, bijvoorbeeld na ongelukken, ziekenhuisopnamen, overlijden en vermissingen. Ook kon Buitenlandse Zaken na orkaan Irma dankzij nauwe samenwerking met KLM en reisorganisaties als TUI Nederlanders snel in veiligheid brengen. ‘Maar we hielpen ook een vrouw die maar geen contact kon krijgen met haar vader op de Kaapverdische eilanden. De ambassade kwam er achter dat zijn telefoon stuk was en kon haar geruststellen’, zegt de minister.

Samenwerking

Het ministerie werkt nauw samen met andere partijen om Nederlanders actief te wijzen op het belang van een goede reisvoorbereiding. Daarom ging Buitenlandse Zaken hierover gisteren in gesprek met vertegenwoordigers uit onder meer reisorganisaties, de alarmcentrales en de luchtvaartsector in Den Haag.

‘We vinden het ontzettend belangrijk om samen te werken met deze organisaties. We zijn er tenslotte allemaal bij gebaat wanneer de Nederlandse reiziger goed verzekerd op reis gaat en gezond weer terugkomt. Met de juiste vaccinaties in zijn gele boekje. En het liefst alleen naar die landen waarvan wij zeggen: daar kun je gerust vakantie vieren’, aldus Zijlstra.