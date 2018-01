Minister-president Rutte brengt werkbezoek aan Almelo en Enschede in het kader van het sociaal domein

Minister-president Rutte brengt woensdag 17 januari een bezoek aan project Dagloon in Almelo en aan verschillende instellingen en projecten in Enschede in het kader van de uitvoering van de decentralisaties op gebied van zorg, werk en jeugdhulp.

In Almelo is de minister-president te gast bij project Dagloon, waar mensen met een afstand tot de maatschappij onder begeleiding weer kennismaken met werk. De minister-president gaat daar in gesprek met de projectleider, begeleiders en cliënten.



Na afloop reist de minister-president door naar Enschede, waar hij verschillende succesvolle initiatieven bezoekt waarbij wijkteams, zorgaanbieders, inwoners en de gemeente samen werken aan hulp en zorg voor de meest kwetsbare inwoners.



In het sociaal domein is het beleid vijf jaar geleden grotendeels gedecentraliseerd. Met de decentralisatie zijn mogelijkheden gecreëerd voor een integrale aanpak dichtbij de burger voor mensen die het zonder ondersteuning niet redden. De gezamenlijke overheden zetten zich in voor goede uitvoering daarvan.