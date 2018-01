Ruim één miljoen euro voor samenwerking innovatieve MKB’ers Zuid-Holland

High Tech kassen, circulaire hotel- en kantoorruimten en sensortechnologie in sectoren zoals de bloementeelt: 47 Zuid-Hollandse MKB-ondernemers gaan samenwerken om dit te realiseren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) stellen samen hier ruim één miljoen euro aan ondersteuning voor beschikbaar.

De vier projecten brengen ondernemers uit uiteenlopende branches samen. Door elkaars kennis te benutten, komen toepassingen tot stand die bijdragen aan de transitie naar de nieuwe economie. Een economie waar technologieën als big data, 3D-printing, sensortechnologie en robotisering een rol spelen. De 47 ondernemingen maken in deze vier projecten gebruik van deze technologieën. Meer informatie over de projecten zijn hier te vinden.



Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland) en MRDH-bestuurslid Maarten Struijvenberg reikten maandag 15 januari de financiële ondersteuning uit tijdens een werkbezoek aan The Green Village in Delft.



“Nederland is Europees innovatieleider en presteert vooral goed als het gaat om het aandeel van het MKB in innovatie en de onderlinge samenwerking van deze bedrijven. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Opkomende economieën in Azië ontwikkelen hun kenniseconomie in hoog tempo en concurreren daarmee in toenemende mate met onze banen en inkomsten. Door het stimuleren van een sterke, regionale economische structuur, waartoe deze Zuid-Hollandse projecten behoren, kunnen MKB’ers door innovatie blijven bijdragen aan ons verdienvermogen”, aldus staatssecretaris Keijzer.

Kracht van de regio

Het ministerie van EZK, de provincie en de 23 gemeenten in de Metropoolregio zetten ieder op hun eigen manier stappen om innovatief MKB in de regio de stimuleren. Deze gezamenlijke financiële ondersteuning komt beschikbaar via een regionale variant van de Innovatie Prestatie Contracten, een landelijke regeling van het ministerie die gezamenlijke innovatieprojecten van tien tot twintig bedrijven ondersteunt. Voor het eerst is deze regeling nu toegespitst op de kracht en ambities van een regio. Zuid-Holland kent veel innovatieve bedrijven die zichzelf én de regio kunnen versterken door samen te werken en de regio zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

Beeld: ©EZK

Beeld: ©EZK

Beeld: ©EZK