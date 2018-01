Van Veldhoven ontvangt plannen voor duurzaam Nederland

De plannen voor een duurzame, circulaire economie in Nederland in 2050 zijn vandaag verschenen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) nam ze maandag in ontvangst. De vijf plannen gaan over de sectoren Biomassa & Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie.

Kansen benutten

Van Veldhoven: “We zullen de stap naar een circulaire economie moeten zetten, want een eindige aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. Bovendien moeten alle economische sectoren moeten veranderen als we klimaatverandering willen tegengaan. En het kan, want een duurzame economie biedt grote kansen voor nieuwe bedrijvigheid, banen en innovatie. Deze agenda’s komen daarbij precies op tijd. Want hoewel 2050 misschien ver weg lijkt, hebben we geen tijd te verliezen om alle kansen te benutten.”

Goede voorbeeld overheden

Nederlandse overheden kunnen volgens Van Veldhoven alvast het goede voorbeeld geven als zij bij het kopen van hun spullen beter letten op duurzaamheid. Op die manier kunnen de ambities rondom het verminderen van CO2-uitstoot worden aangescherpt. Van Veldhoven noemt 2022 als het jaar dat Nederland op die manier 1 megaton CO2 per jaar minder uitstoot, evenveel als alle Rotterdamse huishoudens jaarlijks aan gas verstoken.

Vervolg op Grondstoffenakkoord

De vijf aangeboden agenda’s zijn het vervolg op het vorig jaar gesloten Grondstoffenakkoord.

De agenda Biomassa en Voedsel beschrijft wat ervoor nodig is om onze voedselvoorziening circulair te maken. Bijvoorbeeld het tegengaan van verspilling.

De transitieagenda Bouw gaat over onze gebouwen en infrastructuur, zoals wegen, bruggen, dijken, spoor en riolering. Meer grondstoffen hergebruiken betekent direct minder uitstoot van CO2.

De agenda Consumptiegoederen gaat zowel over producten met een korte omloopcyclus, zoals verpakkingen en wegwerpmaterialen, als producten met een langere omloopcyclus, zoals kleding en wasmachines.

Volgens de agenda Kunststoffen zijn alle producten over ruim dertig jaar circulair. Ze hebben een kleine milieuvoetprint en zijn gemaakt van hernieuwbare kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit.

Tot slot beschrijft de transitieagenda Maakindustrie hoe we de voorzieningszekerheid van kritische materialen kunnen vergroten, de milieudruk van producten uit deze industrie kunnen verlagen en de kringloop van producten uit de maakindustrie kunnen vervolmaken.

Kabinetsreactie

Een kabinetsreactie op de plannen zal - als onderdeel van de uitwerking van de klimaatagenda - voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Daarbij zal concreet worden aangegeven wat deze kabinetsperiode kan worden bereikt, door verschillende duurzame initiatieven te versnellen en op te schalen.