Minister-president Rutte opent adoptiedag Hofstadlyceum en Duinhage

Minister-president Rutte opent donderdag 18 januari de adoptiedag van het Hofstadlyceum en verzorgingshuis Duinhage in Den Haag. Met deze adoptie zetten de leerlingen van het Hofstadlyceum zich in om minimaal eens per maand iets met of voor de ouderen van verzorgingshuis Duinhage te ondernemen.

Stichting Creatief Onderwijs is de initiatiefnemer van dit programma waarmee in de afgelopen 1,5 jaar 30 scholen zijn gekoppeld aan een verzorgingshuis. Het gaat om 23 middelbare scholen en 7 basisscholen in het hele land. Bij de opening van de adoptiedag zijn zowel leerlingen als ouderen aanwezig als de directeuren van het Hofstadlyceum, Duinhage en Stichting Creatief Onderwijs.