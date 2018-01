Nieuwe burgemeester in Losser

Mevrouw Kroon (56 jaar) is lid van de VVD. Mevrouw Kroon is eerder wethouder geweest in Lisse. Daarvoor was ze onder andere werkzaam bij de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook is mevrouw Kroon raadslid geweest in Oegstgeest.

Op dit moment is de heer drs. J.P. Gebben (VVD) waarnemend burgemeester van Losser.