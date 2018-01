Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Mevrouw mr. drs. N.J. van Vulpen-Grootjans en de heer mr. A.J.H. van Suilen worden nieuwe leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De heer mr. C.H. Bangma en de heer mr. J. de Boer worden plaatsvervangend lid. De heer mr. G.B. de Jong wordt rechter-plaatsvervanger in Saba. De Rijksministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Mevrouw Van Vulpen-Grootjans (1953) wordt lid van de meervoudige kamer Hoger Beroep van het Gemeenschappelijk Hof. Zij is op dit moment lid van de Centrale Raad van Beroep en gaat op korte termijn beginnen bij het Gemeenschappelijk Hof voor de periode van drie jaar. De heer Van Suilen (1969) wordt per 1 februari 2018 lid van het Gemeenschappelijk Hof. Hij is momenteel senior-raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De heer Bangma (1971) gaat op korte termijn beginnen als plaatsvervangend lid bij het Gemeenschappelijk Hof voor de periode van drie jaar. De heer De Boer (1948) begint 1 april 2018 als plaatsvervangend lid. De heer De Jong (1986) wordt binnenkort rechter-plaatsvervanger bij het Gemeenschappelijk Hof in Saba.