Minder horden voor studerende topsporters

Voor topsporters wordt het makkelijker om hun loopbaan te combineren met studeren. Onderwijsinstellingen kunnen zelf studenten aanwijzen, zoals topsporters, die in aanmerking komen voor een aangepast studieadvies. De ministerraad stemt daarmee in op voorstel van minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De aanpassing vloeit voort uit het regeerakkoord waarin is afgesproken dat er meer ruimte komt voor topsporttalenten om onderwijs en topsport te combineren. Die koppeling kan pittig zijn, omdat sportkalenders niet altijd te rijmen zijn met lesroosters. Sporters kunnen zo tegen een negatief bindend studieadvies (bsa) aanlopen. Op basis van behaalde studieresultaten wordt zo’n bsa vastgesteld. Dat bepaalt of verder studeren mogelijk is.

Op dit moment hebben hogescholen en universiteiten nog niet de mogelijkheid om flexibeler om te gaan met deze groep studenten. Zij kunnen topsporters geen aangepast bsa geven. Als de parlementaire afhandeling volgens planning verloopt, kunnen zij dat met ingang van studiejaar 2018-2019 wel.

Minister Van Engelshoven: ‘Als onderwijsminister vind ik studeren uiteraard al topsport. Een studie koppelen met een topsportcarrière is natuurlijk helemaal een prestatie. Met deze wijziging help ik graag om die combinatie wat soepeler te maken.’