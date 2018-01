Bijna 250 Excellente scholen in Nederland

49 nieuwe scholen of schoolsoorten hebben vandaag gehoord dat ze de komende drie jaar het predicaat excellent mogen dragen. Daarmee komt het totaal aantal Excellente scholen met een geldig predicaat op 248. Op www.excellentescholen.nl is te zien welke scholen door de jury als excellent zijn bestempeld.

Het aantal Excellente scholen is sinds de eerste uitreiking van het predicaat in 2012 fors gegroeid. Vandaag komen er 16 scholen in het primair onderwijs, 31 scholen in het voortgezet onderwijs en 2 scholen in het speciaal onderwijs bij.

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) prijst de betrokken leraren en schoolleiders: “Deze scholen laten zien dat ze er alles uithalen wat er in zit. Ik ben trots op de mensen die samen scholen excellent maken. Leraren en schoolleiders hebben hier keihard voor gewerkt.”

Slob reikte maandag het predicaat uit aan de vmbo school Het Twents Carmel College te Denekamp: “Deze school spant zich optimaal in om leerlingen onderwijs op maat te bieden. De leerlingen worden daarmee echt uitgedaagd en dat zie je terug in het enthousiasme van de leerlingen.”

Uitblinken

Een Excellente school is een school die op de een of andere manier uitblinkt. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat het onderwijs goed aansluit bij de situatie in de buurt, of omdat het onderwijsaanbod inspirerend, innovatief en motiverend is. De school ziet het als een uitdaging om haar onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Daarmee levert ze een bijdrage aan de verbetering van het onderwijs. In elk geval is de onderwijskwaliteit op een Excellente school altijd dik in orde.

Inmiddels mogen op dit moment bijna 250 scholen of schoolsoorten zeggen dat ze excellent zijn: 83 scholen in het primair onderwijs, 141 in het voortgezet onderwijs en 24 in het speciaal onderwijs.

Jury

Een onafhankelijke jury, onder leiding van Titia Bredée (Hogeschool iPabo Alkmaar/Amsterdam) beoordeelt of een school de erkenning verdient. "Het is voor de juryleden een fantastische ervaring om te zien hoe in scholen gewerkt wordt aan excellent onderwijs. Elke leerling verdient leraren en schoolleiders die zich zo voor hen inzetten,” aldus Titia Bredée.

De Inspectie van het Onderwijs kent de predicaten, die drie jaar geldig zijn, toe. Met een vlag, een bordje én de titel kunnen de scholen laten zien dat ze uitblinken. Meer informatie over het traject Excellente Scholen vindt u op www.excellentescholen.nl.