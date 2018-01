Kabinetsdelegatie neemt deel aan World Economic Forum in Davos

Minister-president Rutte neemt woensdag 24 en donderdag 25 januari 2018 deel aan het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Ook minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken, minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Hoekstra van Financiën en minister Bruins voor Medische Zorg en Sport reizen af naar Davos.

Minister Zijlstra, minister Hoekstra en minister Bruins zijn eveneens 24 en 25 januari aanwezig. Minister Kaag neemt van 23 tot en met 26 januari deel aan het WEF.

Het WEF is een jaarlijkse, internationale bijeenkomst van ongeveer tweeduizend politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en internationale organisaties, academici, maatschappelijke organisaties en journalisten. Het thema van het WEF is dit jaar ‘Creating a Shared Future in a Fractured World’.

De bewindslieden nemen in Davos deel aan verschillende sessies en hebben onder andere ontmoetingen met collega’s, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en economen.