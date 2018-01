Ambassadeursconferentie in teken van spanningen in de wereld

In de week van 29 januari zijn de Nederlandse ambassadeurs, consuls-generaal en permanente vertegenwoordigers bij internationale instellingen in Nederland voor de jaarlijkse ambassadeursconferentie. Zij halen de contacten aan met de politiek, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in Nederland.

De ambassadeurs maken nader kennis met de nieuwe ministers Zijlstra en Kaag en bespreken het buitenlandbeleid van het nieuwe kabinet. Daarnaast staat de conferentie voor een belangrijk deel in het teken van de spanningen in de wereld en de kansen die het buitenland biedt voor Nederland.

Programma

Op maandag spreken de topdiplomaten met ministers Zijlstra en Kaag en minister-president Rutte over het beleid van het nieuwe kabinet. Ook spreken ze met Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de ontwikkelingen in Nederland. Op dinsdag wisselen de ambassadeurs onderling en met experts van gedachten over onderwerpen als geopolitieke trends, migratie, voorkomen van radicalisering, hulp aan Nederlanders in nood en Holland Branding.



Op woensdag zijn er eerst deelsessies per regio. De middag staat in het teken van economische diplomatie. De ambassadeurs zijn te gast in de Van Nellefabriek in Rotterdam, waar ze door onder andere Hans de Boer van VNO-NCW worden bijgepraat over de Nederlandse economie. Daarna hebben de ambassadeurs speeddates met honderden ondernemers die hulp of advies willen van een diplomatieke vertegenwoordiging.



Op donderdag hebben de ambassadeurs onder andere bijeenkomsten met leden van de Eerste en Tweede Kamer en met bewindslieden van diverse vakdepartementen.



Diplomatiek netwerk

Nederland heeft 118 ambassadeurs, 25 consuls-generaal en 9 zogeheten Permanente Vertegenwoordigers bij internationale organisaties zoals de EU, de VN en de NAVO.

Meer informatie zoals het hele programma is te vinden op ambassadeursconferentie.nl. De profielen van alle ambassadeurs staan op Nederlandwereldwijd.nl.