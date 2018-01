Grote controle op De Moerputten

Op de Moerputten in Den Bosch heeft de Belastingdienst dinsdag 23 januari 2018 een controle gehouden. Ook de politie en gemeente Den Bosch namen deel aan de integrale actie.

De aanpak van de Belastingdienst richtte zich op het gebruik van buitenlandse kentekens door ingezetenen van Nederland. Onterecht rijden met een buitenlands kenteken, met als doel de BPM (belasting op personenauto’s en motorrijwielen) en motorrijtuigenbelastingen te ontwijken, heeft de aandacht van de Belastingdienst. De controle had als doel vast te stellen of er sprake was van verschuldigde BPM en/of houderschapsbelasting.

Er zijn 5 auto’s in beslag genomen. Ook heeft de gemeente op 9 adressen een adresonderzoek gedaan. Adrescontroles worden gedaan om na te gaan of de ingeschreven persoon er ook echt woont. En er geen sprake van fraude.

Tenslotte heeft de politie een gepantserde auto in beslag genomen, waarvan niet vastgesteld kon worden wie de eigenaar was. De inzittende had een belastingschuld.

Belastingdienst, gemeenten en politie werken onder het RIEC samen bij de aanpak van vormen van ondermijnende criminaliteit. Doordat de samenwerkende overheidsdiensten informatie samenbrengen, kan ondermijnende criminaliteit adequaat worden aangepakt, in dit geval via de fiscale weg. Het doel is om misstanden aan te pakken en georganiseerde- en ondermijnende criminaliteit een halt toe te brengen.