Benoeming algemeen directeur Auditdienst Rijk bij Financiën

A.J.M. (Adrie) Kerkvliet RE RA wordt algemeen directeur Auditdienst Rijk bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2018.

Adrie Kerkvliet is op dit moment directeur Onderzoek Auditdienst Rijk, tevens plaatsvervangend algemeen directeur ADR. Daarvoor vervulde hij de functie van programmadirecteur Herinrichting Governance Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder werkte hij bij verschillende onderdelen van het ministerie van Economische Zaken, onder andere op het kerndepartement, bij Octrooicentrum Nederland en bij Senter Novem.



Adrie Kerkvliet is Register Accountant (RA) en Register EDP-Auditor (RE).



De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.