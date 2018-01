Internetconsultatie gestart Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren

Een wetsvoorstel dat nodig is voor de invoering en uitvoering van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (Wnra) is vandaag in internetconsultatie gebracht. Via www.internetconsultatie.nl kunnen geïnteresseerden dit wetsvoorstel met bijbehorende toelichting raadplegen en binnen zes weken reactie geven. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren regelt dat ambtenaren die in dienst zijn van een overheidswerkgever voortaan op grond van een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling werkzaam zijn. Om deze wet te kunnen in- en uitvoeren, moeten de wetten van de ministeries worden aangepast. De wetgevingsoperatie is technisch van aard.

De initiatiefwet Wnra is eind 2016 door de Eerste Kamer aanvaard. De Wnra heeft ten doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in het bedrijfsleven. De initiatiefnemers hebben het aan de regering gelaten om de benodigde invoerings- en aanpassingswetgeving op te stellen. Hiertoe dient het wetsvoorstel dat nu in consultatie is gegaan. Het bevat alle benodigde aanpassingen in de wetten van alle ministeries. Het uitgangspunt van deze wetgevingsoperatie is dat alle aanpassingen zoveel mogelijk technisch van aard zijn.

Wetswijzigingen waarvoor een twee derde meerderheid in de Staten-Generaal nodig is, zijn in een apart wetsvoorstel ondergebracht, evenals enkele wijzigingen in rijkswetten.

De beoogde datum van inwerkingtreding van de Wnra en alle invoerings- en aanpassingsregelgeving is 1 januari 2020. Deze datum is nog steeds realistisch. Na verwerking van de reacties uit de consultatie, worden de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State aangeboden. De (gewijzigde) wetsvoorstellen zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 naar de Tweede Kamer gaan en daarna naar de Eerste Kamer. Hiernaast wordt de komende tijd gewerkt aan de vereiste aanpassingen van allerlei lagere regelgeving (algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen).

Op de website www.wnra.nl kunt u meer informatie vinden over de Wnra. Deze website is bedoeld om overheidswerkgevers te informeren en te ondersteunen bij de implementatie van de Wnra.