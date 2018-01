Koning en minister-president ontvangen Duitse Bondsraadvoorzitter Müller

Zijne Majesteit de Koning en minister-president Rutte ontvangen maandag 5 februari de heer Michael Müller, voorzitter van de Bondsraad van de Bondsrepubliek Duitsland.

De Koning ontvangt Bondsraadvoorzitter Müller aan het begin van de middag in audiëntie op Paleis Noordeinde. Minister-president Rutte ontvangt de heer Müller aan het einde van de middag voor een gesprek in het torentje.



Sinds 2000 is het gebruikelijk dat de jaarlijks wisselende Bondsraadvoorzitter een bezoek brengt aan Nederland. Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland en een belangrijke partner in de EU en NAVO. Beide landen onderhouden intensieve politieke, economische en culturele betrekkingen.