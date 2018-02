Minister-president Rutte naar Slovenië en Bulgarije

Minister-president Rutte brengt dinsdag 6 februari samen met de Luxemburgse minister-president Bettel en de Belgische vice-premier Reynders een bezoek aan Slovenië waar zij spreken met minister-president Cerar.

De Benelux en Slovenië zijn op veel belangrijke EU-dossiers eensgezind, zoals migratie, de interne marktagenda en Brexit. Het overleg dient ter uitwisseling van wederzijdse posities in voorbereiding op de informele Europese Raad van februari en de Europese Raad in maart.



Aan het einde van de middag reist minister-president Rutte door naar Bulgarije voor een bilateraal werkdiner met minister-president Borissov. Bulgarije is het eerste half jaar van 2018 voorzitter van de Raad van de Europese Unie en speelt daarmee een belangrijke rol in Europa. De ontmoeting met minister-president Borissov biedt een goede gelegenheid nader kennis te nemen van de Bulgaarse prioriteiten voor het voorzitterschap, mede met het oog op de informele Europese Raad van 23 februari.