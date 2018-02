Wettelijke plicht: websites en apps van overheid toegankelijk en bruikbaar voor mensen met handicap

Alle websites en mobiele apps van alle overheden en semi-overheden moeten ook toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een handicap. Alle overheidsinstanties moeten de Europese (open) standaard voor digitale toegankelijkheid toepassen; dat wordt wettelijk vastgelegd.

De ministerraad heeft dat besloten op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op dit moment is alleen in afspraken en beleidsregels vastgelegd dat websites zo bruikbaar mogelijk zijn voor mensen met een handicap. Websites kunnen daar nu van afwijken volgens het principe pas-toe-of-leg-uit. Als de nieuwe wettelijke verplichting van kracht wordt, kan dat niet meer.

Nieuw is dat de wettelijk verplichte toegankelijkheid niet alleen voor externe websites geldt, maar ook voor interne intranetten en mobiele apps.

Er blijven enkele bijzondere uitzonderingen mogelijk: bijvoorbeeld voor reproducties van stukken uit erfgoedcollecties (denk aan te weinig contrast), live-uitgezonden geluid of video en online-kaarten (essentiële informatie voor navigatie moet dan wel digitaal beschikbaar zijn). Ook digitale archieven die niet meer actief worden geraadpleegd en niet meer worden aangepast, vallen buiten de verplichting.

Het is de bedoeling de verplichting in fases in te voeren: vanaf september 2019 voor nieuwe websites, vanaf september 2020 voor bestaande websites en vanaf juni 2021 voor mobiele apps.

Het besluit dat de verplichte toegankelijkheid regelt, gaat voor advies naar de Raad van State.