Eerste handelsmissie minister Kaag naar Vietnam en Maleisië

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) brengt deze week samen met voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW en ongeveer 45 Nederlandse bedrijven een bezoek aan Vietnam en Maleisië. Het is de eerste handelsmissie die minister Kaag leidt.

Vietnam en Maleisië zijn belangrijke handels- en investeringspartners voor Nederland. De economische missie richt zich in beide landen in Zuidoost-Azië op stedelijke groei en maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel.

Kaag: ‘Voor Nederlandse bedrijven liggen daar veel kansen. De economische vooruitzichten in Vietnam en Maleisië zijn goed. Vietnamezen staan, net als Nederlandse ondernemers, bekend om hun pragmatische manier van zakendoen. Maleisië, binnen de ASEAN-landen onze tweede belangrijkste handelspartner, krijgt internationaal erkenning voor het aantrekkelijke zakenklimaat en bijvoorbeeld de goede infrastructuur en heeft een open economie.’

De handelsmissie biedt volgens Kaag mogelijkheden om kennis te delen en partnerschappen te sluiten tussen bedrijven die expert zijn op het gebied van bijvoorbeeld deltatechnologie, maritieme infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, afvalverwerking, transport en logistiek. ‘Ik ben ervan overtuigd dat deze missie de uitstekende relatie tussen Nederland en Vietnam en Maleisië verder zal versterken’, aldus de minister.

Het bezoek van Kaag aan Vietnam markeert het begin van de viering van 45 jaar diplomatieke betrekkingen met dat land. In de hoofdstad Hanoi heeft ze dinsdag ontmoetingen met vertegenwoordigers van de overheid. Kaag en de Nederlandse ondernemers zijn woensdag in Ho Chi Minhstad.

Donderdag en vrijdag is de Nederlandse delegatie in Maleisië. Ook hier staan gesprekken met bewindslieden en ondernemers op het programma. Verder neemt de minister deel aan het World Urban Forum, een conferentie over de gevolgen van snelle verstedelijking voor gemeenschappen, de economie, het klimaat en het te voeren beleid. De economische missie eindigt in het nationale stadion met een voetbalclinic door de Johan Cruyff Foundation.