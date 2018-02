Programma Koning, Koningin Máxima en minister-president bij Olympische Spelen in Pyeongchang

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte wonen de Olympische Winterspelen bij in Pyeongchang.

De Koning is aanwezig van vrijdag 9 tot en met dinsdag 13 februari 2018. Hij is als erelid uitgenodigd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Hare Majesteit Koningin Máxima zal de Koning van 9 tot en met 10 februari vergezellen. Minister-president Rutte is 9 en 10 februari aanwezig bij de Olympische Winterspelen.

De Koning, Koningin Máxima en de minister-president wonen de openingsceremonie en verschillende wedstrijden bij.

Voorafgaand aan de openingsceremonie op vrijdagavond heeft de minister-president een ontmoeting met president Moon van de Republiek Korea en woont hij samen met de Koning en Koningin Máxima een receptie bij die wordt aangeboden door de president.

Zaterdag 10 februari lunchen de Koning, Koningin Máxima en de minister-president in het Olympisch Dorp met de Nederlandse sporters. Aansluitend brengt de minister-president een bezoek aan het Holland Heineken House waar hij vervolgens samen met de Koning en Koningin Máxima de receptie van NOC*NSF en de Nederlandse ambassade bijwoont.

Na afloop van zijn bezoek aan de Olympische Spelen bezoekt de minister-president op 11 februari Memorial Park in Hoengseong. Tijdens een herdenkingsceremonie, ter nagedachtenis aan de Nederlandse troepen die tijdens de Koreaanse oorlog in dit dorp vochten en sneuvelden, houdt hij een toespraak en legt hij een krans.