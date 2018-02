Ruim baan voor ambitie, ook met een arbeidsbeperking

Wie een arbeidsbeperking heeft, moet zich beschermd weten. Om te gaan werken als het beter gaat, om meer te gaan werken als het nog beter gaat, wetend dat hij/zij soepel terug kan vallen op een vangnet als het even wat minder gaat.

Staatssecretaris Tamara van Ark wil samenwerking tussen bestuurders, deskundigen en betrokkenen om er voor te zorgen dat de overgangen van dagbesteding, beschut werk, werken onder de banenafspraak en werken in een reguliere baan beter op elkaar aansluiten. Zij nodigt de partijen uit om samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een werkgroep op te richten.

Zij wil mensen aan de slag krijgen, ze wil werkgevers stimuleren om mensen met een beperking duurzame banen bieden (zeker ook overheidswerkgevers) zodat we een samenleving krijgen waarin het normaal is dat iedereen meedoet. Dit pleidooi was maandag 5 februari te horen in de Cedris-lezing. Zie de bijlage voor de hele toespraak van de staatssecretaris.