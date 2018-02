Onregelmatigheden ontdekt bij 2100 rundveebedrijven

Door de NVWA en RVO.nl is in opdracht van het ministerie van LNV nader onderzoek verricht naar de rundveebedrijven waarbij onregelmatigheden zijn geconstateerd in de registratie van pasgeboren kalfjes in het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R). Uit dit onderzoek blijkt tot nu toe dat bij ruim 2100 bedrijven onregelmatigheden in het I&R zijn vastgesteld. Deze bedrijven worden vandaag en morgen geblokkeerd, wat betekent dat dieren niet mogen worden aan- en afgevoerd. Dit heeft minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten vandaag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede kamer.

Van bedrijven is een analyse gemaakt en zijn verschillende administratieve gegevens met elkaar vergeleken. Bedrijven registreren de melkproductie van koeien en geboortedata van kalveren in diverse bedrijfsadministratiesystemen. Door deze systemen te vergelijken met wat in het I&R over het bedrijf staat vermeld, kunnen onregelmatigheden worden ontdekt.

Alle mogelijke afwijkingen onderzocht

Minister Schouten: ‘De afgelopen week hebben we een beter beeld gekregen van de bedrijven die hebben geknoeid met het I&R en het blijkt om een aanzienlijk aantal te gaan. Ik heb de NVWA en RVO.nl gevraagd alle mogelijke afwijkingen in het I&R te onderzoeken. Elke vorm van fraude is onacceptabel en moet hard worden aangepakt. We moeten voorkomen dat de bedrijven die zich wel netjes aan de regels houden de dupe worden van bedrijven die knoeien met het systeem.’

De NVWA heeft tot nu toe op basis van een steekproef ongeveer 150 bedrijven geïnspecteerd verspreid over het hele land. Bij overtredingen wordt een proces verbaal opgesteld. Behalve dat gekeken wordt naar naheffingen en kortingen op subsidies wordt met het OM overlegd of deze bedrijven ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

Het I&R is van cruciaal belang. Als dit niet op orde is, dan is dat bij een dierziekte-uitbraak een risico voor de diergezondheid en volksgezondheid. Pas als de bedrijven hun I&R aantoonbaar kloppend hebben gemaakt, wordt de blokkade opgeheven. De analyses en inspecties door de NVWA en RVO.nl worden de komende tijd voortgezet.

Achtergrond van de vermoedelijke fraude

Een melkkoe telt in het kader van het fosfaatreductieplan als 1 zogenoemde grootvee eenheid (GVE). Een vaars (jongvolwassen koe die nog niet heeft gekalfd) telt als ongeveer 0,5 GVE. Nadat de vaars heeft gekalfd begint de melkproductie en wordt het een melkkoe van 1 GVE. Het lijkt erop dat boeren meerdere kalveren hebben toegeschreven aan 1 koe, die dan op papier een meerling heeft gekregen. Andere koeien blijven daardoor onterecht geregistreerd staan als vaars. Zij zijn in de praktijk volwaardige melkkoeien, maar tellen door de registratie als vaars in het fosfaatreductieplan als 0,5 in plaats van 1 GVE. Hiermee is de veestapel van de boer op papier kleiner dan in werkelijkheid. Dit biedt hem een voordeel in het kader van het fosfaatreductieplan: hij hoeft minder GVE of dieren weg te doen, dan wel minder heffing te betalen.