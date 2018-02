Benoeming eerste procureur-generaal bedrijfsvoering OM

Mevrouw drs. M.P.I. (Marjolein) ten Kroode wordt de eerste procureur-generaal bedrijfsvoering in het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM). De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De benoeming gaat in per 1 juni 2018.

Mevrouw Ten Kroode (1957) gaat zich geheel op de bedrijfsvoering van het OM richten en is de eerste procureur-generaal zonder meestertitel. Het is al langer een wens van het OM om ook mensen aan te kunnen stellen die geen meesterstitel hebben en deskundig zijn op andere gebieden, zoals financiën, bedrijfsvoering, digitalisering en huisvesting. Sinds de Eerste Kamer in 2016 een wetsvoorstel heeft aangenomen, is het mogelijk om voor het College ook een procureur-generaal te benoemen zonder meesterstitel.

Ten Kroode is voorzitter van de raad van bestuur van GGZ Rivierduinen, waar zij in 2009 startte als bestuurder. Daarvoor was zij vice-voorzitter van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.