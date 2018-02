Brede kabinetsdelegatie op economische missie naar China

Minister-president Rutte, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven reizen tussen 8 en 13 april naar China voor een economische missie.

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW is de zakelijk missieleider voor deze reis waaraan bedrijven en kennisinstellingen uit diverse sectoren deelnemen. Voor iedere sector wordt een eigen programma samengesteld. Het gaat om de sectoren Logistiek & E-commerce, Agri en Food & Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health, Afvalmanagement & Circulaire Economie en Smart & Green Mobility.

China heeft met 1,4 miljard mensen de grootste bevolking ter wereld. In de afgelopen dertig jaar is de Chinese economie met een gemiddelde van 10% per jaar gegroeid. Het land is de tweede economie van de wereld en 's werelds grootste handelsnatie geworden. Met het Chinese Zijderoute initiatief (Belt and Road Initiative) maakt China werk van zijn ambities om de handels- en investeringsrelaties met China over het hele Euraziatische continent aan te halen. Dit biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, die tijdens de economische missie verder worden onderzocht.