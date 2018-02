Minister-president Rutte naar veiligheidsconferentie in München

Minister-president Rutte neemt vrijdag 16 en zaterdag 17 februari deel aan de Münchner Sicherheitskonferenz in Duitsland. Ook minister Bijleveld van Defensie is aanwezig bij de conferentie.

De Münchner Sicherheitskonferenz is een jaarlijkse bijeenkomst waar regeringsleiders en -vertegenwoordigers, hooggeplaatste militairen en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven van gedachten wisselen over internationale veiligheidsvraagstukken. De conferentie wordt dit jaar voor de 54e keer gehouden.



Minister-president Rutte neemt in München op vrijdagavond deel aan een panel met als thema 'Threats to the International Liberal Order' en op zaterdag aan de ontbijtsessie 'Setting foreign policy in an era of polarization'. Daarnaast heeft de minister-president een aantal bilaterale gesprekken.



Minister Bijleveld houdt op zaterdag een toespraak over biosecurity. Daarnaast spreekt zij met een aantal buitenlandse collega's.