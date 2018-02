Ierland wil zich aansluiten bij geneesmiddelencoalitie BeNeLuxA

Ierland wil zich aansluiten bij BeNeLuxA. Dat heeft de Ierse minister voor Volksgezondheid, Simon Harris, bekend gemaakt. Dit samenwerkingsverband van Nederland, België, Luxemburg en Oostenrijk, is opgericht om gezamenlijk prijsonderhandelingen te gaan voeren met farmaceutische bedrijven, informatie uit te wisselen en samen te werken bij de uitdagende ontwikkelingen rond geneesmiddelen.

Ruim 40 miljoen burgers

Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins: Het is mooi nieuws dat Ierland toe wil treden tot het BeNeLuxA initiatief. Met hen erbij vertegenwoordigen we straks ruim 40 miljoen burgers. Door onze krachten te bundelen staan we sterker tegenover de macht van de farmaceutische industrie en kunnen we ook op Europees niveau een duidelijkere stem laten horen. Zo zorgen we ervoor dat onze patiënten ook op lange termijn kunnen rekenen op toegang tot betaalbare, innovatieve geneesmiddelen. Ik hoop van harte dat de komende jaren nog meer landen aan zullen sluiten en ik blijf me hiervoor inzetten.



Samenwerking

Door betere internationale samenwerking moet de toegang tot dure geneesmiddelen voor de patiënt gewaarborgd blijven. De samenwerking betreft niet alleen gezamenlijke prijsonderhandelingen. De landen onderzoeken ook gezamenlijk welke innovatieve – maar ook vaak ook zeer dure – geneesmiddelen er in de nabije toekomst aan komen, wisselen informatie uit over hun geneesmiddelenbeleid (zoals pakketadviezen) en innovatieve zorgtechnologie beoordelen. Ook meer transparantie over kosten en prijzen staat op de gezamenlijke agenda. Door meer op deze terreinen samen te werken wordt het gemakkelijker gezamenlijk te onderhandelen met farmaceutische bedrijven over de prijzen van geneesmiddelen.

Meer informatie over het samenwerkingsverband BeNeLuxA is te vinden op www.beneluxa.org