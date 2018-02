Mededeling Rijksvoorlichtingsdienst namens de familie Lubbers

De begrafenis van oud-premier Ruud Lubbers zal op dinsdag 20 februari plaats hebben in Rotterdam. Voorafgaand aan de begrafenis in familiekring, is er om 12.00 uur een herdenkingsdienst in de Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesserlaan 307. Die dienst is uitsluitend voor genodigden.

Voor het publiek is er een dag eerder, op maandag 19 februari, gelegenheid om afscheid te nemen van Ruud Lubbers. Dat heeft ook plaats in de Laurentius en Elisabeth Kathedraal – en wel van 13.00 tot 19.00 uur. Er is een condoleanceregister.