Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma

Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

De Rijksministerraad heeft besloten haar voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtsgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Mevrouw Hoogland (1962) begint als plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof per 1 april 2018 op Sint Maarten. Ze is op dit moment senior-rechter in de rechtbank Noord-Holland. Daarvoor was zij onder meer vice-president van de rechtbank Haarlem.