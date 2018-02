Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden

Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat ontvangt vandaag de actieagenda Beter Aanbesteden bij een bezoek aan het Amsterdamse bedrijf NPSP.

“Ondernemers en inkopers ervaren aanbestedingen regelmatig als een stroef proces. Dat komt niet zozeer door de regelgeving. Vooral de dagelijkse praktijk kan tot onnodige frustraties leiden. Met deze actieagenda pakken we met alle betrokkenen voor het eerst sámen problematiek zoals clusteren aan. Heldere praktijkafspraken betekenen meer effectiviteit voor inkopers en meer kansen bij aanbestedingen voor ondernemers en zeker mkb’ers”, zegt staatssecretaris Keijzer.

Publieke organisaties besteden jaarlijks 73 miljard euro aan

Bij de evaluatie van de aanbestedingswet is door het vorige kabinet toegezegd om het zogenoemde traject Beter Aanbesteden te starten. Hiermee is in kaart gebracht hoe partijen effectiever kunnen omgaan met de verplichtingen bij het inkopen van producten of diensten. Dat gaat ook om praktische afspraken, zoals de opdracht aan het bedrijfsleven om het kennispeil van inkopers actief te ondersteunen via zogenoemde marktdagen.



Nederlandse gemeenten spenderen gemiddeld bijna de helft van hun budget aan inkoop van bijvoorbeeld groenonderhoud, openbare verlichting of straatnaamborden. In totaal besteedt de overheid jaarlijks voor 73 miljard euro aan. Als dit beter gebeurt, levert dit extra groeimogelijkheden op voor ondernemers, een efficiënte inkooppraktijk bij overheden en een effectieve besteding van belastinggeld.

Brede samenwerking leidt tot actieagenda

De gezamenlijke actieagenda is tot stand gekomen in regionale en landelijke teams met ondernemers, inkopers van bijvoorbeeld gemeenten, brancheorganisaties zoals VNO-NCW en MKB-Nederland, de VNG en aanbestedingsjuristen. Onder leiding van Matthijs Huizing gaan de betrokkenen de komende maanden samen verder om de 23 actiepunten uit te voeren en op te lossen. De volledige actieagenda is hier te vinden.

Succesvol in aanbestedingen met duurzaam geproduceerde kunststoffen

De actieagenda Beter Aanbesteden is gepresenteerd bij het Amsterdamse bedrijf NPSP (Natural Powered Speed Products). Als mkb’er is NPSP succesvol bij het binnenhalen van aanbestedingen die bijvoorbeeld door gemeenten en provincies worden gedaan. De mkb-onderneming ontwikkelt en produceert duurzame kunststoffen voor bouw, design, mobiliteit en industrie. Zoals fietspaddenstoelen en verkeersborden die gemaakt zijn van natuurvezels afkomstig uit grassen.



NPSP is gevestigd in Prodock, een knooppunt van innovatie in de Amsterdamse haven, waar ondernemers in een gezamenlijke industriële werkplaats en kantoor hun producten en diensten ontwikkelen met als focus onder meer de energietransitie en circulaire economie.