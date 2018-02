Ministeries JenV en BZK varen samen tijdens Pride Amsterdam

‘Helden in artikel 1 Grondwet’. Dat is het thema van de eigen boot van de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tijdens de Pride Amsterdam. De ministeries zijn ingeloot voor de botenparade op 4 augustus. Het thema van de eigen boot benadrukt de aanvulling van artikel 1 van de Grondwet tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid, zoals ook in het regeerakkoord staat.