Minister Bruno Bruins investeert 10 miljoen extra per jaar in topsport

Meer topcoaches van Nederlandse bodem, extra deelname aan internationale wedstrijden en trainingsstages voor topsporters, betere herkenning en ontwikkeling van toptalenten en meer geld voor financiële voorzieningen voor talenten en topsporters. Dat is een greep uit de doelen die minister Bruno Bruins (Sport) de komende jaren wil realiseren. In het regeerakkoord is afgesproken jaarlijks 10 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor de Nederlandse topsport. Vandaag heeft minister Bruins bekend gemaakt waar dit geld vanaf dit jaar voor gebruikt gaat worden.

Bruno Bruins: ‘Nederland doet het geweldig op de medaillespiegels. Maar we moeten blijven opletten. Andere landen zitten allerminst stil. Willen we dat bijhouden zullen we een tandje moeten bijzetten. Daarom investeert dit kabinet fors meer in de Nederlandse topsport. Hiermee kunnen we meer topcoaches opleiden en bieden we meer sporters de mogelijkheid om mee te doen aan internationale wedstrijden. Ook zetten we in op innovatie en meer en beter gebruik van data.’

Concrete investeringen

In zijn brief maakt de minister de investeringen heel concreet. Zo kunnen ook talenten meedoen aan internationale wedstrijden en zo ervaring opdoen. Een ander voorbeeld zijn de talentcoaches bij de schaatsers. Deze coaches worden nu nog deels door de talenten of hun ouders zelf betaald. Door de extra investering van het kabinet worden deze talentcoaches straks betaald vanuit de talentenprogramma’s, waarmee wordt beoogd dat minder sporters af hoeven te haken om financiële redenen.

Pyeongchang

Minister Bruno Bruins is deze week namens de regering aanwezig in Pyeongchang. Hij woont onder andere de ploegenachtervolgingen op woensdag en de shorttrackwedstrijden op donderdag bij. Daarnaast heeft hij ontmoetingen met verschillende internationale sportbestuurders en organiseert hij samen met de Nederlandse ambassade en NOC*NSF een bijeenkomst voor de familie van onze Olympiërs.