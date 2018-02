Minister-president Rutte houdt Europa-lezing bij de Bertelsmann Stiftung in Berlijn

Minister-president Rutte houdt op vrijdag 2 maart 2018 een lezing over de Europese Unie bij de Bertelsmann Stiftung in Berlijn. In zijn lezing gaat de minister-president in op de meerwaarde die samenwerking tussen Europese landen heeft. De lezing is een mogelijkheid om de Nederlandse posities op actuele Europese thema’s in samenhang over het voetlicht te brengen.