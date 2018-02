Herstel omissie innovatiebox: verhoging effectief tarief van 5% naar 7% per 1 maart 2018

Staatssecretaris Snel van Financiën past per 1 maart 2018 het effectieve tarief van de innovatiebox van 7% ook toe op voordelen op immateriële activa die zijn voortgebracht voor 1 juli 2016. Hij heft hiermee het verschil op dat sinds 1 januari 2018 is ontstaan tussen de voordelen uit deze, onder overgangsrecht vallende, immateriële activa en de andere immateriële activa die onder de innovatiebox vallen.

Per 1 januari 2018 is het effectieve tarief van de innovatiebox verhoogd van 5 naar 7%. Deze verhoging zou gelden voor alle immateriële activa die toegang hebben tot de innovatiebox. Door een omissie in het Belastingplan 2018 is dat voor immateriële activa die onder het hierna genoemde overgangsrecht vallen niet gebeurd. Het gaat om het overgangsrecht voor immateriële activa die uiterlijk op 30 juni 2016 zijn voortgebracht en waarvoor is gekozen voor toepassing van de innovatiebox. Dit overgangsrecht geldt uiterlijk tot en met 30 juni 2021 en voorziet erin dat de innovatiebox, zoals die gold op 31 december 2016, van toepassing blijft op die immateriële activa

Voor de voordelen uit de immateriële activa die onder het overgangsrecht vallen en die vanaf 1 maart 2018 worden behaald, geldt vanaf 1 maart 2018 dus ook het effectieve tarief van 7%.