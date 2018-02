Maritieme sector tekent voor duurzame toekomst

Alle partijen in de maritieme sector gaan nog meer samenwerken om innovatiever te worden en sneller over te schakelen naar schonere brandstoffen. Hiervoor tekenden minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en vertegenwoordigers uit de sector vandaag het Werkprogramma Maritieme Strategie. Deze strategie vormt de blauwdruk waarmee rederijen, zee- en binnenvaartschippers, havens, en betrokken overheden de komende drie jaar de uitdagingen voor verduurzaming, innovatie en cybersecurity gaan oppakken.

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘De sector is sterk. Mede door onze historie, maar vooral ook door ons innovatief vermogen staan we bovenin alle internationale lijstjes. We waren één van de eersten, we zijn één van de grootsten, we zijn zeker één van de besten. De maritieme sector is onderweg naar een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin schepen op schone energie varen, autonoom en digitaal. Een tijdperk waarin fossiele brand- en grondstoffen verleden tijd zijn.’

Duurzame sector

De vaart is een belangrijk alternatief voor vervoer over de weg, want schepen stoten per ton vracht veel minder CO2, stikstof en fijnstof uit dan vrachtwagens. Zo kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. In het vandaag verschenen rapport ‘De feiten op een rij’ van CE Delft, staat dat de vaart nog steeds een van de duurzaamste vrachtvervoersopties is. Het vervoeren van een ton vracht per binnenschip kan wel twee tot ruim twaalf keer minder CO2 uitstoten dan vervoer van hetzelfde gewicht per vrachtwagen. Het verschil met bestelbusjes is zelfs nog groter.

Om de klimaatdoelen te halen, zal de maritieme sector nog meer moeten gaan inzetten op schonere scheepsmotoren en duurzamere brandstoffen. De binnenvaart moet in 2030 een CO2-besparing van 49 procent laten zien en in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. Ook de zeehavens staan voor een uitdaging, omdat alleen al de haven van Rotterdam verantwoordelijk is voor een kleine twintig procent van de Nederlandse CO2-uitstoot. Het werkprogramma wordt de komende maanden uitgewerkt tot bijna 30 concrete projecten die de sector gaan vergroenen.

Innovatie

De sector gaat het emissievoordeel ten opzichte van het wegvervoer verder uitbouwen door te investeren in nieuwe scheepsmotoren en nieuwe technieken om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Dit kan variëren van reiniging en reductie van uitlaatgassen tot aan het installeren van elektromotoren op de schroefas van schepen. Het meest innovatief zijn de autonoom varende schepen, en volledig elektrisch aangedreven schepen. Door het Nederlandse Port-Liner project zal in augustus 2018 het eerste volledig elektrische binnenvaartschip te water gaan. De zeehavens gaan werken aan CO2-afvang en -opslag en ze gaan restwarmte van industriële processen beter benutten.