Elke Stem Telt: campagne moet drempels om te stemmen wegnemen

Vandaag start de campagne ‘Elke Stem Telt’ om zoveel mogelijk mensen op 21 maart naar de stembus te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met campagnespots op radio en tv en een online campagne wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mensen bewegen naar de stembus te gaan. Vier jaar geleden ging 54% van de stemgerechtigden stemmen voor de gemeenteraad. Met name jongeren en nieuwe Nederlanders zijn moeilijk naar de stembus te krijgen. Dat moet veranderen volgens minister Ollongren: “Jouw stem kan het verschil maken. Bepaal mee wat er in jouw gemeente gebeurt.” Ook organisaties als Facebook, Google en Open State Foundation zetten hun expertise in met een speciale tool op Facebook en een interactieve kaart via Google Maps waar alle stemlokalen te vinden zijn.

Mensen ervaren vaak drempels om te gaan stemmen. Stempas kwijt, geen tijd, in het buitenland, zijn vaak gehoorde redenen om niet te stemmen. Het ministerie wil er alles aan doen om zoveel mogelijk van die praktische drempels weg te nemen. Daarom wordt op de Facebook pagina Elke Stem Telt van 1 t/m 21 maart elke dag een andere reden om niet te gaan stemmen, weerlegt met 21 ja-maars. Door middel van animaties en video’s worden barrières weggenomen.

Vanaf het moment dat mensen de stempas in de bus krijgen, zien Facebookgebruikers een oproep op hun tijdlijn te zien om hun stempas goed te bewaren. De oproep verwijst door naar www.elkestemtelt.nl, waar kiezers alle informatie vinden over hoe een nieuwe pas aangevraagd kan worden als deze kwijt of nog niet ontvangen is. En op 21 maart plaatst Facebook de ‘Facebook Stemoproep’ online. Op een kaart is het dichtstbijzijnde stemlokaal te vinden. Deze kaart is gemaakt door Open State Foundation, een stichting dat zich inzet voor open data, in samenwerking met Google. Daarnaast kunnen gebruikers met de ‘Facebook Stemoproep’ aangeven of men al gestemd heeft. Die zou vrienden en familie moeten stimuleren ook te gaan stemmen.