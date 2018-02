Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Flink minder uitstoot door groen inkoopbeleid overheid

Slim en groen inkoopbeleid van Nederlandse overheden in 2015 en 2016 heeft geleid tot minstens 4,9 megaton minder CO2-uitstoot. Dat staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 600.000 huishoudens. Ook was er milieuwinst door minder uitstoot van andere schadelijke stoffen en door spaarzamer gebruik van grondstoffen.

Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek van het RIVM naar de effecten van maatschappelijk verantwoord inkopen. Het is voor het eerst dat de milieu-effecten van overheidsinkopen uitgebreid zijn onderzocht.



Grondstoffen niet oneindig

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “Een eindige aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. Alle economische sectoren zullen veranderen als we klimaatverandering willen tegengaan. En het kan, want een duurzame economie biedt grote kansen voor nieuwe bedrijvigheid, banen en innovatie. Maatschappelijk verantwoord inkopen helpt hierbij. Als overheid besteden we jaarlijks zo’n 73 miljard euro aan inkoop. Als we dat slim en duurzaam doen, kunnen we meehelpen aan het terugdringen van de broeikasgassen. En dat is hard nodig om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen.”



Nieuwe methode RIVM

De berekening van de effecten van maatschappelijk verantwoord inkopen is gebaseerd op een nieuwe methode van het RIVM. Het RIVM heeft voor het onderzoek ‘Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ acht productgroepen onder de loep genomen: energie, gas, zonnepanelen, dienstauto's, buitenlandse dienstreizen, bedrijfskleding, contractvervoer en transportdiensten. Dit jaar wordt het onderzoek uitgebreid met meer productgroepen. Doel is om deze effecten van de komende jaren te blijven volgen en zo beter inzicht te krijgen in het verduurzamingsproces.