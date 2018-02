Internetconsultatie wetsvoorstel verhoging inkomensgrens kindgebonden budget voor paren

Op internet is het concept-wetsvoorstel over de wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens voor paren gepubliceerd.

Met ingang van 2020 komt er bijna 500 miljoen euro extra aan kindgebonden budget bij.

In het wetsvoorstel wordt het punt waarop de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden budget voor paren begint, verhoogd. Met deze verhoging krijgen paren met een gezamenlijk toetsingsinkomen tussen de huidige afbouwgrens en circa 65.000 euro een hoger kindgebonden budget of komen zij voor het eerst in aanmerking voor een kindgebonden budget.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het concept-wetsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 31 maart 2018.

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangegeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen worden gemaakt.