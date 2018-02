Aangiftecampagne 2018 van start

Vanaf morgen doet Nederland aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2017. De Belastingdienst gaf vandaag het startsein voor de aangifteperiode. Dit jaar hebben 7,9 miljoen mensen een uitnodiging ontvangen om aangifte te doen: 6,7 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers. Aangifte doen kan ook dit jaar weer tot 1 mei. Mensen die voor 1 april aangifte doen, horen vóór 1 juli of zij geld terugkrijgen of moeten betalen.

Goed kijken

“We vinden het heel belangrijk dat iedereen zijn eigen aangifte goed controleert en aanvult waar nodig”, vertelde Eline Spros, directeur Particulieren van de Belastingdienst. “Om het makkelijk te maken, hebben we veel gegevens vooraf ingevuld. Zo gaat de aangifte niet alleen sneller, het vermindert ook de kans op onbewuste fouten. Maar, wij kunnen niet alles weten. Daarom moeten mensen wel goed kijken naar de gegevens die we voor hen hebben ingevuld en deze aanvullen waar nodig. Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor de aangifte die ze indienen.“

Hulp bij aangifte

Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen burgers vanaf 1 maart 2018 weer terecht bij de Belastingdienst en bij veel maatschappelijke organisaties, sociaal werkers, wijkcentra en buurthuizen, formulierenbrigades, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Ook steeds meer bibliotheken openen hiervoor hun deuren. Maatschappelijke organisaties zijn van grote waarde voor de Belastingdienst. Hun netwerk stelt de Belastingdienst in staat mensen die hulp nodig hebben bij het doen van aangifte te bereiken. Daarom ondersteunt de Belastingdienst deze organisaties hierbij, onder andere met een online kenniswerk. Mensen kunnen uiteraard ook terecht bij fiscaal dienstverleners.

Aangifte doen

Aangifte doen is vanaf morgen mogelijk via Belastingdienst.nl/aangifte. Daar staat ook het antwoord op de meeste vragen. Via sociale media of de Belastingtelefoon kunnen mensen vragen stellen. Het is verder mogelijk een afspraak te maken via de Belastingtelefoon om geholpen te worden op één van de locaties van de Belastingdienst.