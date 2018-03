Experimenten centraal tellen gemeenteraadsverkiezingen

Om te bekijken of het tellen van stemmen efficiënter, betrouwbaarder en transparanter kan, wordt er in 22 gemeenten bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen centraal geteld. Dat betekent dat er na het sluiten van de stembussen uitsluitend op lijstniveau geteld wordt. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit onlangs besloten.

Het stembureau telt dus niet de stemmen die op afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht. Dat gebeurt de volgende dag op een centrale locatie, door een daarvoor in te stellen gemeentelijk stembureau, en door tellers die er niet al een lange werkdag op hebben zitten. Alle tellers werken onder verantwoordelijkheid van het gemeentelijk stembureau. Het gemeentelijk stembureau stelt van elk stembureau de uitslag vast. Als het gemeentelijk stembureau er zeker van is dat de stemopneming juist is uitgevoerd, maakt dit het proces-verbaal van de stemopneming voor de gemeente op.