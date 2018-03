Nederland voorzitter van de VN-Veiligheidsraad

Nederland is vanaf vandaag een maand voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat betekent dat Nederland in maart alle vergaderingen van de Veiligheidsraad voorzit. De Veiligheidsraad is het belangrijkste orgaan van de VN en Nederland is hier in 2018 tijdelijk lid van.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken / Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is deze maand een aantal keer in New York om zelf vergaderingen van de Veiligheidsraad voor te zitten.

Op 8 maart leidt minister Kaag een vergadering van de Veiligheidsraad over de verlenging van de VN-missie (UNAMA) in Afghanistan. Nederland is coördinator voor alle zaken in de VN-Veiligheidsraad over Afghanistan.

Op 22 maart zit minister Kaag een vergadering voor over de Tsjaadmeerregio in Afrika, waar door droogte een watertekort dreigt. Het moderniseren van vredesmissies en het aanpakken van grondoorzaken van conflict zoals klimaat zijn Nederlandse prioriteiten in de Veiligheidsraad.

Als voorzitter leidt Nederland niet alleen alle vergaderingen, ook is Nederland verantwoordelijk voor het beheer van de agenda van de Veiligheidsraad. Dit gebeurt in nauw overleg met de VN en de andere Veiligheidsraadsleden. In de Veiligheidsraad worden uiteenlopende thema‚Äôs besproken, zoals vredesmissies, sancties, bescherming van burgers en terrorisme. Onderwerpen als Syrië, Jemen en Noord-Korea staan hoog op de agenda.