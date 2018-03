Minister Koolmees ondersteunt 1000-banenplan voor Groningen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor de werkgelegenheid in de aardbevingsregio in Groningen. In Uithuizen ondertekende de minister vanmiddag samen met onder meer regionale bestuurders, werkgevers en de Nationaal Coördinator Groningen een plan voor 1000 extra banen in het aardbevingsgebied. Met het plan worden Groningers opgeleid om aan de slag te gaan in de bouw, techniek en andere kansrijke sectoren.