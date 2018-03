Wegens succes verlengd: steun aan Regenboogsteden

Een veilige ontmoetingsplek voor LHTB-jongeren, voorlichting over homoseksualiteit bij amateur voetbalverenigingen en theatervoorstellingen op scholen, het zijn een paar voorbeelden van wat de Regenboogsteden de afgelopen jaren hebben bewerkstelligd om de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI personen te bevorderen. Om dit beleid door te kunnen zetten, maakte minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie) vandaag in regenboogstad Den Bosch bekend een nieuwe meerjarige samenwerking aan te gaan met deze 49 steden tot 2022.

Minister van Engelshoven: “Ondanks al het goede werk van de Regenboogsteden kunnen we helaas allerminst concluderen dat de LHBTI-emancipatie af is. Het is nog steeds zo dat LHBTI’s zich niet altijd vrij en veilig voelen om te zijn wie ze zijn en om te zijn met wie ze willen zijn. Daarom ga ik graag een nieuwe meerjarige samenwerking aan.”

De rijksoverheid kan sociale acceptatie versterken door bijvoorbeeld wetgeving aan te passen, maar het zijn juist de steden die samen met ouderenorganisaties, sportverenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties een belangrijke rol kunnen spelen. Evaluatieonderzoek laat zien dat de Regenboogsteden het duidelijk beter doen op het gebied van LHBTI-acceptatie dan andere steden. Voor de nieuwe samenwerking tot 2022 is ruim 6 miljoen euro beschikbaar.

“Op dit moment doen er 49 grote en kleine steden mee, maar als ik kijk naar de lijst van de grootste 50 gemeenten van Nederland mis ik nog een aantal steden. Ik roep daarom ook de nieuwe colleges van de steden Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Ede, Emmen, Gouda, Haarlemmermeer, Nissewaard, Roosendaal, Velsen en Vlaardingen op om zich na de verkiezingen ook aan te melden en zich in te zetten voor de sociale acceptatie van LHBTI’s,” aldus de minister.