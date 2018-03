Nederlandse experts naar Indonesië voor verdwenen scheepswrakken

Experts van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) vertrekken vandaag naar Indonesië. Daar adviseren ze bij het opgraven en analyseren van stoffelijke resten. Dit in het kader van nader onderzoek naar de (gedeeltelijke) verdwijning van de Nederlanders oorlogsschepen Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en Hr. Ms. Kortenaer.

Dat schrijft minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten, mede namens haar collega's van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vandaag aan de Kamer.

De marineschepen vergingen op 27 februari 1942 tijdens de Slag om de Javazee.

In aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade verkenden Indische autoriteiten de situatie ter plaatse. Verder heeft de Indonesische politie de onderzoekslocatie veiliggesteld en is een onderzoek gestart. Ook zijn aangetroffen stoffelijke resten geborgen zodat deze later onderzocht kunnen worden door experts. Nederland levert met de experts van het BIDKL een bijdrage aan dit onderzoek door de politie te adviseren over het opgraven van de stoffelijke resten en vervolgens bij het analyseren hiervan.

Minister Bijleveld: “Ik ben blij dat onze experts vandaag naar Indonesië vliegen om mee te helpen bij het onderzoek ter plaatse. We willen graag meer weten over de stoffelijke resten die zijn aangetroffen. Dit is voor de nabestaanden erg belangrijk. We zetten ons er dan ook voor in om hen duidelijkheid en rust te geven.”